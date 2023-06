(Ausführliche Fassung) - Die USA und Japan sehen sich zunehmend von Nordkoreas Raketentests bedroht und wollen deshalb ihre Sicherheitsallianz stärken. Die Vereinigten Staaten würden "alle notwendigen Massnahmen" ergreifen, um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Verbündeten zu gewährleisten, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Tokio. Er sprach von "anhaltenden Provokationen" aus Pjöngjang. Am Vortag war die selbst ernannte Atommacht Nordkorea mit dem Versuch gescheitert, erstmals einen Satelliten für militärische Aufklärung ins Weltall zu bringen.

01.06.2023 08:26