Die Zahlen von Swiss Emobility legen nahe, dass die Verfügbarkeit von Ladestationen einen grossen Einfluss auf das Kaufverhalten von Automobilistinnen und Automobilisten hat. Gemessen an der Einwohnerzahl wurden demnach in der Zentralschweiz am meisten Elektrofahrzeuge neu registriert - in jener Region, in der es im Vergleich zur Bevölkerung auch am meisten Ladestationen gibt. Absolut betrachtet führt der Kanton Zürich die Rangliste an.