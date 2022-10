"Das Finanzumfeld sollte jetzt gestrafft werden mit dem klaren Ziel, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte Thomas Jordan am Dienstag in Washington, wo er an den Jahrestagungen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds teilnahm. Bei einer Veranstaltung des Peterson Instituts ermahnte er seine Amtskollegen, eine "unterschwellig expansive Ausrichtung" zu vermeiden und sich vor den "politischen Bequemlichkeit" einer lockeren Geldpolitik zu hüten.