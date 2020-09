Grundsätzlich ist es immer noch Standard, das vor allem konservative Anleger ihre riskanteren Anlagen absichern. JPMorgan-Marktstratege John Normand schrieb in einem Kommentar für seine Kunden aber, dass zyklische Anklageklassen in einem Nullzinsumfeld eventuell zu schwierig abzusichern seien. Investoren bevorzugten es stattdessen, Geld einfach in Barbeständen zu belassen. Damit habe die weltweit betriebene Notenbankpolitik des lockeren Geldes eine weitere, unbeabsichtigte Auswirkung.

"Defensive Anlageklassen liefern gerade die schwächste Performance in den Aktien-Verkaufsphasen der vergangenen zehn Jahre ab", sagte Normand. Damit falle auch der Schutz durch Absicherungen besonders schwach aus. Wenn Investoren Anlagen absichern, auf Business-Englisch hedgen, kombinieren sie Anklageklassen mit unterschiedlichem Risikoprofil. Idealerweise sind Absicherungen gegenläufig zu den abgesicherten Investments. Dies soll Schwankungen an den Märkten ausgleichen.

Highlight: "When the [election] uncertainty clears... we do think markets are going to trade up," @jpmorgan Head of Cross-Asset Fundamental Strategy John Normand says. "The issue is not what the aftermath of the election will bring. The issue is the path to the election." pic.twitter.com/DRXep0qS31

— Yahoo Finance (@YahooFinance) September 21, 2020