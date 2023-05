Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein kanadischer Geheimdienstbericht über die Rolle des Diplomaten Zhao Wei in Toronto bei dem Versuch, Informationen über die Familie des Abgeordneten Michael Chong in Hongkong zu sammeln, um diese zum Ziel "politischer Sanktionen" zu machen, wie es in Presseberichten hiess. Auslöser war demnach seine Kritik an der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Nordwestregion Xinjiang.