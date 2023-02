Am kommenden 25. März werden an einer ausserordentlichen Versammlung vier Mitglieder des Führungsorgans des SRK neu gewählt. Hintergrund der Ersatzwahl ist, dass sich die Organisation per Ende des vergangenen Jahres von ihrem langjährigen Direktor Markus Mader trennte. Unmittelbar nach dem Entscheid Mitte Dezember traten vier Vorstandsmitglieder zurück, unter ihnen die frühere Bündner Nationalrätin Brigitta Gadient. Sie war bis dahin als Vizepräsidentin für Internationales zuständig.