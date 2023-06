Mittlerweile liege die Schweiz beim Klimaschutz sogar hinter der EU. "In den letzten 30 Jahren haben wir rund 20 Prozent CO2 reduziert. Um in knapp 30 Jahren auf null zu sein, muss es also etwa viermal schneller gehen", so Knutti im Interview mit der "SonntagsZeitung". "Schauen Sie China an oder die USA. Beide haben längst erkannt, dass die Energiewende wirtschaftlich ein Gewinn ist." China werde wohl schneller als die Schweiz CO2-neutral sein.