"Die geopolitischen Spannungen stellen teilweise ganze Geschäftsmodelle in Frage", sagte Andreas Gerber, Leiter Firmenkunden Schweiz bei der Grossbank, an einer Medienkonferenz am Donnerstag. Dies erfordere viel Flexibilität vonseiten der Unternehmen und eine hohe Anpassungsfähigkeit in nur kurzer Zeit. Mit dem Inkrafttreten von Sanktionen etwa könnten ganze Märkte über Nacht "zu" sein.