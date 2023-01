EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Freitag bereits betont, dass sie den Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen fortführen will. "Kurs zu halten, ist mein geldpolitisches Mantra", sagte sie in Davos. Dies gelte auch unabhängig davon, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht scheine, sagte Lagarde. "Wir werden tun, was nötig ist." Die Aufhebung der strikten Corona-Massnahmen in China stelle eine zusätzliche Inflationsgefahr dar. Am Donnerstag hatte Lagarde schon davon gesprochen, dass die Inflation "viel zu hoch", sei. Die EZB sei entschlossen, die Inflation rasch auf zwei Prozent zu reduzieren.