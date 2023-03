Die Kommission hat mit 15 zu 9 Stimmen beantragt, einer entsprechenden parlamentarischen Initiative der Grünen keine Folge zu geben, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die Mehrheit sei der Ansicht, dass ein vollständiges Verbot unverhältnismässig sei und einem Verbot von Investitionen in zahlreiche Unternehmen gleichkommen würde, die nur am Rande verbotenes Kriegsmaterial herstellen.