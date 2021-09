Analysten hatten im Schnitt für August den Aufbau von 750'000 Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft voraus gesagt. Im Vormonat hatte das Plus bei 943'000 gelegen.

Der Markt erwartete zwar einen geringeren Beschäftigungsaufbau als im Juli, aber immer noch ein ordentliches Niveau, hiess es im Vorfeld. Sollten mehr als 750'000 neue Stellen geschaffen worden sein, dürfte das Fed wohl eher früher als später mit dem Tapering beginnen, so die Annahme.

Sollten die offiziellen Daten ähnlich wie die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP deutlich hinter den Prognosen zurückbleiben, könnten die Börsen dagegen dennoch auf Rekordhochs klettern, sagten Experten im Vorfeld. Denn dies würde bedeuten, dass die US-Notenbank ihre Geldschleusen noch längere Zeit weit offenliesse.

Die Zahlen könnten in der Tat wegweisend sein für die künftige Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Denn der Bericht wird den Währungshütern Signale geben, wie weit die angestrebte Normalisierung des Arbeitsmarktes nach Corona gediehen ist. Experten gehen davon aus, dass die Fed noch in diesem Jahr die Reduktion der monatlichen Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar einleiten wird.

(cash/Reuters)