Im Korruptionsskandal rund um die ehemalige Vizepräsidentin Eva Kaili will das EU-Parlament einem Entwurf zufolge bis auf Weiteres alle gesetzgeberischen Tätigkeiten zu Katar aussetzen. Es solle auch keine Dienstreisen in das Golfemirat geben, solange die Vorwürfe nicht geklärt seien, hiess es in einem Entwurf für eine fraktionsübergreifende Entschliessung, über die das Parlament am Donnerstag abstimmen will.

14.12.2022 17:27