Die Lebenshaltungskosten in Grossbritannien sind - wie auch in Deutschland - seit Monaten enorm gestiegen. Ein Grund ist die hohe Inflation von zuletzt rund 10,5 Prozent. Dadurch sind die Reallöhne so stark gefallen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Als Folge der chaotischen Wirtschaftspolitik von Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss sind zudem die Hypothekenzinsen sehr hoch. Von April an müssen die Verbraucher mit weiteren Belastungen rechnen: Dann will die Regierung ihre Zuschüsse für Energierechnungen reduzieren. Steuersenkungen sind wegen leerer Kassen aber nicht in Aussicht.