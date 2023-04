Millionen Menschen würden es jeden Monat nicht schaffen, ihre Rechnungen zu bezahlen, sagte Emily Seymour von der Verbraucherschutzorganisation "Which?" der Zeitung. "Da nun die neue Welle von Preiserhöhungen in Kraft tritt, ist es entscheidender denn je, dass die Regierung und wichtige Konzerne wie Telekommunikations- und Energieunternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Verbraucher zu unterstützen und klare Informationen bereitzustellen, welche Unterstützung verfügbar ist."