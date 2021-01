Die Volksrepublik plane, Technologieriesen wie Alibabas Finanztochter Ant Group, Tencent und JD.com zu verpflichten, Informationen über vergebene Verbraucherkredite offenzulegen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Die Daten sollen demnach an Kredit-Auskunfteien weitergegeben werden, die diese wiederum mit anderen Banken und Kreditgebern teilen sollen, um Risiken besser einschätzen und Überschuldung verhindern zu können. Bisher haben große Internetkonzerne kaum Einblick in ihre Daten gewährleistet. Seit Monaten wachsen in China die Sorgen vor einer zu lockeren Kreditvergabe und wachsenden Ausfällen.

Ant wie auch Tencent mit seinem Bezahldienst WeChat Pay wollten sich nicht äußern, während JD.com und die Zentralbank zunächst nicht erreichbar waren. Spätestens seit dem abrupt gestoppten 37 Milliarden Dollar schweren Börsengang von Ant zieht die chinesische Regierung die Zügel im Finanzsektor an. Unter anderem wurden wettbewerbsrechtliche Ermittlungen gegen Alibaba auf den Weg gebracht und Ant zum Konzernumbau angehalten.

Ant-Gründer Jack Ma, der seit Monaten nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, hatte sich mit Kritik an der Regulierung in China, die Innovationen hemme, keine Freunde gemacht. Ant betreibt mit Alipay den dominierenden Bezahldienst in China und bietet über die Apps auch Kredite, Versicherungen und Dienste zum Vermögensmanagement an. Die Vergabe von Konsumentenkrediten ist der größte Umsatzbringer. Ende Juni verwaltete Ant laut Börsenprospekt Verbraucherkredite im Umfang von umgerechnet mehr als 260 Milliarden Dollar und damit rund ein Fünftel aller kurzfristig vergebenen Darlehen.

(Reuters)