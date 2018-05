Kreise: Linde und Praxair bekommen Liste mit Bedenken von EU

In der geplanten Fusion des deutschen Industriegaseherstellers Linde und seines amerikanischen Konkurrenten Praxair wird die EU-Kommission aktiv. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf informierte Kreise berichtete, sollen die beiden Unternehmen eine Liste mit Bedenken von der EU erhalten. In einem solchen Dokument sind Gründe für ein mögliches Scheitern der Fusion genannt. Damit sollen den Unternehmen die Bedenken der Wettbewerbshüter und Schritte zu deren Umgehung aufgezeigt werden.