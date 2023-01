Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reist Kreisen zufolge an diesem Samstag nach Libyen, um einen Deal zum Ausbau der Öl- und Gaslieferungen abzuschliessen. Meloni werde am Morgen in der Haupstadt Tripolis eintreffen, hiess es am Freitag aus dem Umfeld des libyischen Aussenministeriums. Demnach soll es bei dem Besuch der italienischen Delegation auch Verhandlungen zwischen Italiens grösstem Gasimporteur Eni sowie dem staatlichen libyschen Ölkonzern NOC geben. Im Falle einer Einigung würden beide Seiten auch einen Vertrag abschliessen. Begleitet werde Regierungschefin Meloni von Aussenminister Antonio Tajani und Innenminister Matteo Piantedosi.

27.01.2023 16:22