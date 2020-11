Kriegsmaterial-Initiative: Weiterer Achtungserfolg für die 1982 gegründete Gsoa

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa) wertet die hohe Zustimmungsrate zu der Volksinitiative "Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten" als Achtungserfolg. Es ist nicht der erste in den fast 40 Jahren, in denen sie sich gegen jegliche Beteiligung der Schweiz an Kriegen einsetzt.