Angesichts der Erwartung grösserer Zinsschritte der Federal Reserve zur Eindämmung der US-Inflation fiel der Wert der grössten Digitalwährung um bis zu weitere 10,3 Prozent. Zeitweise wurden für den Bitcoin nur noch 20'824 Dollar gezahlt, so wenig wie seit Dezember 2020 nicht mehr. Auch die Baisse am breiten Markt ging weiter: Der Ethereum-Preis fiel zeitweise mehr als 13 Prozent auf 1075,52 Dollar. Für Avalanche ging es bis zu knapp 11 Prozent abwärts, Solana rutschten knapp 10 Prozent und Dogecoin sackten fast 12 Prozent ab.

"Die Stimmung im Kryptosektor ist verheerend, die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ist unter 1 Billion Dollar gefallen", sagt Analyst Edward Moya von Oanda. Rutsche der Bitcoin-Preis unter die 20'000-Dollar-Marke, könnte dies zu einer "noch hässlicheren" Preisdynamik führen.

Mit der Baisse rückt am Markt das Unternehmen MicroStrategy in den Fokus, das in grossem Stil auf Bitcoin gewettet hat. Noch grössere Wertverluste bei der Digitalwährung könnten Nachschusspflichten für gewährte Darlehen bewirken. Der Aktienkurs von MicroStrategy fiel am Montag um knapp 25 Prozent.

(Bloomberg)