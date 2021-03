Kurden in Türkei feiern Newroz - HDP-Chef kritisiert Verbotsklage

Überschattet von einem Verbotsantrag gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP haben in der südosttürkischen Metropole Diyarbakir zehntausende Menschen das kurdische Neujahrsfest Newroz gefeiert. Der Co-Vorsitzende der HDP, Mithat Sancar, warf der Regierung bei der zentralen Feier in Diyarbakir am Sonntag vor, seine Partei mit Hilfe der Justiz verbieten zu wollen, weil die HDP politisch nicht zu besiegen sei. Die Anklage werde als "grosse Schande" in die Geschichte der türkischen Justiz eingehen, sagte er in seiner Ansprache, die die HDP auch schriftlich verbreitete.