Die Europäische Zentralbank (EZB) ruft die EU-Länder zu einer zügigen Einigung bei den neuen Schuldenregeln auf. Es sei wichtig, dass die Finanzpolitik innerhalb eines Rahmens funktioniere, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag bei einem Treffen der Euro-Gruppe in Stockholm. Wegen der krisenbedingten Aussetzung der aktuell gültigen Schuldenregeln gebe es derzeit keinen - deswegen sei es wichtig, so schnell wie möglich Kompromisse zu finden und einen neuen Rahmen zu schaffen. Die Zeit sei von entscheidender Bedeutung.

28.04.2023 16:07