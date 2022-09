"Auf dem Weg hin zur Normalisierung unserer Geldpolitik haben wir einige grosse Schritte getan und Leitzinserhöhungen an den Anfang des Erhöhungszyklus vorgezogen", sagte Lagarde am Dienstagabend bei einer Rede in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank habe "die Erwartungshaltung kommuniziert, dass bei den nächsten Sitzungen weitere Leitzinserhöhungen folgen werden."