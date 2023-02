Vier Jahre nach der ersten Studie "eGames I" und dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Geldspiele (BGS) haben Sucht Schweiz und das Groupement romand d'études des addiction (GREA) am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bern die Nachfolgestudie über das Online-Glücksspielverhalten der Schweizer Bevölkerung veröffentlicht.