Nach einem Praktikum bei einem Regionalgericht und in Anwaltskanzleien in Bern und Brüssel arbeitete Baudenbacher von 2011 bis 2016 als Gerichtsschreiberin beim Bundesverwaltungsgericht. Von 2016 bis 2021 war sie als Rechtsanwältin in einer englischen und in einer amerikanischen Kanzlei in Brüssel und Köln tätig. Derzeit ist sie Partnerin der Kanzlei Nobel Baudenbacher Rechtsanwälte in Zürich und Brüssel.