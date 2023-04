Grossbritannien hat die Evakuierung seiner Bürgerinnen und Bürger aus dem Sudan beendet. Der letzte Flug des britischen Militärs habe das afrikanische Land am späten Samstagabend verlassen, teilte das Aussenministerium in London am Sonntagmorgen mit. "Die britische Regierung führt keine Evakuierungsflüge vom Flugplatz Wadi Saeedna mehr durch." Insgesamt seien mindestens 1888 Menschen mit 21 Flügen ausser Landes gebracht worden. Dabei handele es in erster Linie um Britinnen und Briten sowie ihre engsten Angehörigen. Schätzungen zufolge könnten sich noch Tausende Briten im Land aufhalten.

30.04.2023 10:35