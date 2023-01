Die Bevölkerung des kleinen Mittelmeerlandes kämpft mit den Folgen, viele Familien sind in Armut abgerutscht. Nach UN-Angaben sind etwa drei Viertel der Bevölkerung von Armut betroffen. Weil dem Land die Devisen ausgehen und Banken nur noch begrenzte Abhebungen erlauben, kommen viele Libanesen nicht mehr an ihre Ersparnisse in US-Dollar heran. Händler und Supermärkte passten ihre Preise angesichts des neuen Tiefstands der Währung inzwischen an.