Umgesetzt werden soll die OECD/G20-Mindestbesteuerung auf der Grundlage einer Verfassungsänderung, über die Volk und Stände am 18. Juni an der Urne entscheiden. Hinter das Projekt stellen sich neben dem Bundesrat auch Kantone, Städte und Gemeinden. Setzt die Schweiz die OECD-Mindeststeuer nicht um, dürfen andere Staaten die grossen Unternehmen in ihren Ländern nachbesteuern.