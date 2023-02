In Litauen haben die Behörden zwei Personen wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen und des Verdachts auf Schmuggel von Düngemitteln aus dem benachbarten Belarus festgenommen. Zudem seien mehr als 3000 Tonnen Düngemittel im Wert von über 2 Millionen Euro beschlagnahmt worden, teilten die Ermittler am Donnerstag in Vilnius mit. Den Ermittlungen zufolge könnte eine in Belarus registrierte Scheinfirma, die keinen Sanktionen unterliegt, zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt worden sein.

