Grossbritannien und die Niederlande haben den Bau einer "Stromautobahn" in der Nordsee angekündigt. Die Leitung "LionLink" soll Anfang der 2030er Jahre in Betrieb genommen werden und beide Länder mit Windparks in der Nordsee verbinden, wie die britische Regierung am Montag vor einem Gipfeltreffen zu Offshore-Wind mitteilte. Dadurch erhalte Grossbritannien genügend Energie, um 1,8 Millionen Haushalte zu versorgen. Es handele sich um die "weltgrösste Mehrzweck-Stromleitung". Damit solle Energie schnell dort hinkommen, wo sie aktuell gebraucht wird.

24.04.2023 09:56