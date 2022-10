Der Branchenverband der Generikafirmen in der Schweiz Intergenerika gibt einen Führungswechsel bekannt. Per 1. November ersetzt Lucas Schalch Axel Müller, der die letzten sechs Jahre an der Spitze des Verbands stand, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

07.10.2022 10:03