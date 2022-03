Lufthansa erwartet Erholung nach erneutem Milliardenverlust - Swiss ebenfalls in den roten Zahlen

Operativ fiel 2021 ein Minus von 2,3 Milliarden Euro an nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr, als die Corona-Pandemie ausgebrochen war, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Lufthansa schnitt damit so ab wie am Markt erwartet. Mehrere Covid-Krankheitswellen weltweit bremsten die Nachfrage, da die Regierungen mit harten Quarantänepflichten und anderen Auflagen die Ausbreitung des gefährlichen Virus bekämpften. Den Nettoverlust konnte die mit Staatshilfe vor dem Aus gerettete Airline-Gruppe um zwei Drittel auf 2,2 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 16,8 Milliarden Euro.

Im laufenden Jahr rechnet die Lufthansa mit einer deutlichen Erholung. Aber eine Rückkehr zu schwarzen Zahlen nach zwei Jahren hoher Verluste stellte die Airline nicht in Aussicht. Wegen der hohen Unsicherheit über die Folgen des Ukraine-Konflikts und die noch anhaltende Pandemie sei eine konkrete Prognose nicht möglich. Analysten prognostizieren einen leichten Gewinn für 2022.

Die Lufthansa-Tochtergesellschaft Swiss hat im zweiten Coronajahr ebenfalls erneut einen hohen Verlust von 427,7 Millionen Franken erlitten. Er fiel damit aber um rund ein Drittel geringer aus als im Vorjahr.

(Reuters/AWP)