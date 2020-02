Lufthansa und Swiss streichen China-Flüge neu bis am 28. Februar

Die Swiss werde gemeinsam mit der Lufthansa Gruppe die Situation rund um das Coronavirus laufend beobachten und stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt, teilte die Schweizer Fluggesellschaft am Montagnachmittag mit. Zunächst hatte die Swiss die Verbindungen nach China bis am 9. Februar ausgesetzt.

Die Flüge nach Nanjing, Shenyang und Qingdao der Lufthansa Gruppe sollen sogar bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März wegfallen. Flüge von und nach Hongkong werden hingegen unverändert wie geplant durchgeführt.

mk/ra

(AWP)