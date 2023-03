Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während seiner Afrika-Reise dazu aufgerufen, die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents in Einklang mit dem Naturschutz zu bringen. Bei der Eröffnung eines Kongresses zum Schutz der Wälder sagte Macron am Donnerstag in Gabuns Hauptstadt Libreville, dass eine Wirtschaftsentwicklung gefunden werden müsse, die den Schutz der Wälder als globalen CO2-Speicher ermögliche. Länder wie Frankreich, die ihre Wirtschaft hoch entwickelt und viele Waldflächen zerstört hätten, könnten in Afrika nicht Umweltschutz predigen, ohne der Wirtschaft vor Ort eine Perspektive aufzuzeigen und Finanzhilfen zu bieten.

02.03.2023 18:28