Maschinen ruhen vorläufig auf künftigem Tesla-Fabrikgelände

Nach dem vorläufigen Rodungsstopp auf dem Gelände des geplanten Tesla -Werks in Grünheide bei Berlin wird nun mit Spannung erwartet, wie es in dem Streit vor Gericht weitergeht. Die Rodungen, die seit Donnerstagabend liefen, hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Wochenende gestoppt. Grund war die Beschwerde der Grünen Liga.