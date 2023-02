Diese Thematik sei aber in den letzten Jahren schon in Bearbeitung gewesen, so Amstutz. "Die Listen sind bereit, um sie jetzt in die Pflichtlager oder Meldepflicht zu nehmen". Dies sei in einem normalen Prozess geschehen, bei dem man alle vier Jahre die Medikamente neu beurteile. Die entsprechende Verordnung wolle man nun dem Bundesrat unterbreiten.