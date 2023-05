Der Vorsitzende der Energieministerkonferenz der Länder, Sachsen-Anhalts Ressortchef Armin Willingmann (SPD), lobte die Erarbeitung der Strategie. Er mahnte angesichts der Vielzahl bestehender Regelungen etwa zum Artenschutz bei gleichzeitigem Vorrang des Ausbaus Erneuerbarer klare Vorgaben für die Genehmigungsbehörden aus dem Bundeswirtschaftsministerium an: "Wir brauchen Leitfäden, wir brauchen Hinweise, Vollzugshinweise." Zudem sei Personalmangel in den Behörden "ein wichtiger limitierender Faktor". Er mahnte auch Regeln zu Möglichkeiten der wirtschaftlichen Beteiligung an Windkraftprojekten für die Bevölkerung an: "Die Energieminister wünschten sich an dieser Stelle eine bundeseinheitliche Regelung." Zudem müsse die heimische Windkraftindustrie gestärkt werden.