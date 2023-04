"Der Entscheid der Finma untergräbt das internationale Vertrauen in die Rechtssicherheit und Verlässlichkeit des Schweizer Finanzplatzes", liess sich Thomas Werlen am Freitag in einer Medienmitteilung zitieren, der geschäftsführende Partner der Kanzlei in der Schweiz. Diesen Entscheid zu korrigieren sei also nicht nur im Interesse der eigenen Kunden, sondern stärke auch die Position der Schweiz als wichtiger Standort im globalen Finanzsystem.