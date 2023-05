Das chinesische Aussenministerium wies den Bericht am Donnerstag in Peking als unprofessionellen "Flickenteppich mit unterbrochener Beweiskette" zurück. Aussenamtssprecherin Mao Ning sah einen "kollektive Desinformationskampagne" der "Five Eyes" und nannte den amerikanischen Auslandsgeheimdienst NSA "die weltweit grösste Hackergruppe".