Blöchliger wohnt in Hergiswil, ist verheiratet und hat drei Kinder in Ausbildung. Sie habe sich ihre Kandidatur "sehr gründlich" überlegt, sagte die Bundesratskandidatin. Die Familie stehe im Zentrum ihrer persönlichen und beruflichen Entscheidungen. Ihr Mann unterstütze ihre Tätigkeiten. Bei der Bundesratskandidatur seien die Kinder auf sie zugekommen, was sie gefreut habe.