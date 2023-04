Die Mitte-Frauen haben an ihrer Mitgliederversammlung am Samstag in Kreuzlingen TG ihre Kampagne für die nationalen Wahlen im Herbst lanciert. Dabei wurden die rund 30 anwesenden Nationalratskandidatinnen zum gemeinsamen Wahlkampf aufgerufen, wie die Mitte-Frauen am Samstag mitteilten.

29.04.2023 12:26