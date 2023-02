Inmitten angespannter Beziehungen nach dem Abschuss eines mutmasslichen Spionageballons haben sich US-Aussenminister Antony Blinken und Chinas oberster Aussenpolitiker Wang Yi erstmals wieder zum Gespräch getroffen. Die Begegnung fand am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt. Zunächst gab es jedoch auch danach keine Anzeichen für eine Entspannung. Das Verhältnis der beiden Grossmächte ist seit dem Abschuss des chinesischen Ballons in amerikanischem Luftraum Anfang des Monats noch mehr belastet als ohnehin.

19.02.2023 14:11