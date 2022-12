Das Gesuch wird vom 30. Dezember 2022 bis am 30. Januar 2023 in den Gemeinden Bex VD, Ollon VD sowie Massongex VS und St. Maurice VS öffentlich aufgelegt, wie das Unternehmen MBR (Massongex-Bex-Rhône) und die Kantone Waadt und Wallis am Donnerstag mitteilten. Das Projekt umfasst sowohl die Wasserkraftnutzung als auch den Hochwasserschutz im Zusammenhang mit der dritten Rhonekorrektion.