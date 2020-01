Das US-Militär habe 52 iranische Ziele im Visier, die angegriffen würden, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twitterte Trump am Samstag. Diese Zahl stehe stellvertretend für die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979.

Einige Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Sie würden "sehr schnell und sehr hart" getroffen. "Die USA wollen keine weiteren Drohungen."

Am Samstagabend schlugen Raketen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad und eines irakischen Militärstützpunktes ein, in dem auch US-Soldaten stationiert sind. Es habe aber keine Todesopfer gegeben, teilte das irakische Militär mit. Die Bundesregierung will trotz der wachsenden Spannungen am Einsatz der Bundeswehr im Irak festhalten, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte.

Trump reagierte mit seiner Warnung auf erneute Vergeltungsdrohungen aus dem Iran. So hatten die iranischen Revolutionsgarden gedroht, 35 US-Ziele in der Region und in der israelischen Stadt Tel Aviv lägen in Reichweite. Die irakische Elitetruppe schloss auch Angriffe in der Straße von Hormus nicht aus, was erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte. Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten. Durch sie geht etwa ein Fünftel der weltweiten Öltransporte. Eine pro-iranische Miliz fordert die irakischen Sicherheitskräfte auf, sich von US-Soldaten auf Militärstützpunkten zu entfernen.

Das US-Militär hatte am Freitag Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet. Er galt als mächtigste Figur nach dem geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und als Architekt von Irans militärischem Einfluss im Nahen Osten. Der Iran drohte den USA mit massiver Vergeltung. Russland und China warfen den USA einen Bruch des Völkerrechtes vor.

Diplomatische Bemühungen um Deeskalation

Die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation laufen Hochtouren. Nach den Drohungen Trumps an die Adresse Teherans hat der Iran am Sonntag den Schweizer Botschafter einbestellt. Dieser vertritt die US-Interessen in der Islamischen Republik.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas kündigte direkte Gespräche mit dem Iran an. "Wir werden in den kommenden Tagen alle Hebel in Bewegung setzen, um einer weiteren Eskalation der Lage entgegenzuarbeiten – in den Vereinten Nationen, der EU und im Dialog mit unseren Partnern in der Region, auch im Gespräch mit dem Iran", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

Die Lage sei nach der Tötung Soleimanis "unberechenbarer geworden", warnte Maas. Ziel müsse es nun sein, eine kriegerische Eskalation zu vermeiden, die Stabilität und Integrität des Irak zu erhalten und dafür zu sorgen, dass durch diese Umwälzungen die IS-Miliz nicht wieder erstarke.

Der britische Außenminister Dominic Raab will Anfang der Woche Maas und seinen französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian treffen. Am Donnerstag will er dann zu Beratungen mit US-Außenminister Mike Pompeo nach Washington reisen.

(Reuters)