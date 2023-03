Der Nationalrat will intelligente Messsysteme - sogenannte Smart Meter - rasch einführen. Für diese Systeme sieht er neue Vorgaben vor: So sollen die Daten in Echtzeit in einem international üblichen Datenformat abgerufen werden können und den Endverbrauchern leicht zugängliche Informationen über ihren Energieverbrauch und Vergleichswerte zur Verfügung gestellt werden.