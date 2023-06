Der Nationalrat befasst sich am Montagnachmittag mit der Renteninitiative der Jungfreisinnigen. Zur Debatte steht auch ein Gegenvorschlag zu dem Volksbegehren - entweder in Form einer Schuldenbremse bei der AHV auf Gesetzesstufe oder in Form einer Verfassungsänderung.

05.06.2023 09:51