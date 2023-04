Der Ständerat will diese Möglichkeit auch Gastbetrieben geben. Eine Minderheit der Urek-N will ihm folgen, eine zweite die Bestimmung streichen. Umstritten ist auch, welche Tätigkeiten künftig in der Landwirtschaftszone zulässig sein sollen. Und eine Minderheit will zudem die Möglichkeiten für landwirtschaftliches Wohnen erweitern.