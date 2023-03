Die Mehrheit der vorberatenden Kommission war dagegen der Ansicht, es gebe keinen Grund, Vertreterinnen und Vertreter von Krankenkassen stärker ins Visier zu nehmen als jene anderer Akteure im Gesundheitswesen. Ein Zusammenhang zwischen Entschädigungen und dem Abstimmungsverhalten von Ratsmitgliedern lasse sich in keiner Weise belegen. In einer Regelung wären zudem auch andere Mandate zu berücksichtigen - etwa in Bereichen, die vom Bund subventioniert werden.