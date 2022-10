Parallel dazu stürzt Habeck in den Umfragen ab. Laut einer Insa-Umfrage sind nur noch 34,9 Prozent der Befragten der Meinung, er sei die richtige Besetzung - 49,9 Prozent glauben dies nicht. Vor kurzem hatte der Grünen-Politiker noch an der Spitze der Beliebtheitsskala gelegen. "Er agiert eigentlich sehr pragmatisch, hört sich die Sorgen an", lobt ein Top-Manager ausdrücklich. Wie die meisten anderen Firmenvertreter will er nicht namentlich genannt werden. Unternehmen und Ministerien arbeiten derzeit an so vielen Baustellen miteinander, dass sich kein CEO eine offene Schlacht mit dem Grünen-Politiker leisten will. Hinter vorgehaltener Hand wird aber über fehlende Entscheidungen und "ideologisch" auftretendes grünes Führungspersonal im Ministerium geklagt. "Uns schlägt massives Misstrauen entgegen", sagt ein Wirtschaftsvertreter.