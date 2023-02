Nestlé stellt im früheren Burma Instant-Kaffee der Marke Nescafé, Maggi-Nudeln und das Schokoladengetränk Milo her und verkauft die Produkte in Ländern wie Thailand, Malaysia oder in den Philippinen. "Wir werden alles dafür tun, um die durch den Entscheid betroffenen Personen zu unterstützen", versicherte der Firmensprecher, ohne dabei die Zahl der Nestlé-Beschäftigten im Land zu nennen.