Die Baubranche reagierte am Dienstag enttäuscht. "Die Förderhöhe ist so gering, dass sich wahrscheinlich nicht einmal der Verwaltungsaufwand lohnt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. Die Bundesregierung lasse Mieterinnen und Mieter im Stich. Bezahlbares Wohnen ohne Förderung gebe es nicht, erst Recht in Krisenzeiten.